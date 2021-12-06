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Лавров: намерение США расширить альянс AUKUS вызывает тревогу в Москве

Армия
Лавров: намерение США расширить альянс AUKUS вызывает тревогу в Москве
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 6 декабря. Планы Соединенных Штатов по расширению формата AUKUS не приведут к установлению стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

По словам главы внешнеполитического ведомства, США пытаются включить в военный альянс AUKUS Японию и Южную Корею. Заявления по этому поводу уже поступали со стороны Вашингтона, что не может не тревожить Москву, отметил он.

«У меня есть серьезные сомнения, что это будет помогать делу мира и стабильности», — прокомментировал Лавров намерения Соединенных Штатов.

В настоящее время в AUKUS входят США, Австралия и Великобритания. Стороны заключили соглашение в области обороны и безопасности в середине сентября текущего года.

США и их партнеры используют такие форматы взаимодействия, которые предназначены для сдерживания других государств, в том числе Китая. По этой причине в Москве неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где нарушился баланс сил из-за появления нового альянса Соединенных Штатов, Австралии и Британии.

Ранее сообщалось, что российские Ту-160М вынудят альянс AUKUS отказаться от агрессивных планов в отношении КНР. Об этом пишет EurAsian Times

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Все новости / Армия / Лавров: намерение США расширить альянс AUKUS вызывает тревогу в Москве
сша лавров aukus
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