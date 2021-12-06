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Стоимость импортного газа на Украине за год поднялась в четыре раза

Экономика
Стоимость импортного газа на Украине за год поднялась в четыре раза

Киев, 6 декабря. В Министерстве экономики Украины сообщили о значительном повышении цен на импортный газ. За год стоимость выросла до 730 долларов за 1 тысячу кубических метров, сообщает ТАСС.

В государственной таможенной службе Украины рассчитали среднюю стоимость импортного. В ноябре она составила 19 261,64 гривны или 730,65 доллара за одну тысячу кубометров с учетом таможенного оформления. В ноябре прошлого года тысяча кубических метров голубого топлива для Украины обходилась в 182,5 доллара.

Газовый кризис из-за высоких цен на топливо был объявлен на Украине в начале отопительного сезона, который в этом году пришлось сдвинуть. Тепло в квартирах украинцев стало лишь в конце октября. В год Киев импортирует до 10 млрд кубических метров газа. Еще 13 млрд кубических метров — газ собственной добычи.

Киев попросил продлить контракт на транзит российского газа до 2034 года. По словам генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, у Киева нет гарантий, что контракт будет возобновлен, поэтому велись переговоры с правительствами Германии и США.

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