Киев, 6 декабря. Украинская армия прошла сложный путь развития и теперь готова к любым ситуациям и вызовам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Он поздравил ВСУ с 30-й годовщиной создания, отметив, что украинские войска успешно и надежно обороняют государство. При этом Залужный выразил уверенность, что в настоящее время украинская армия является одной из ведущих в мире.

«Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее — у НАТО», — добавил главком.

Стоит отметить, что 6 декабря на Украине отмечают день формирования национальных вооруженных сил. Ранее к украинским военнослужащим с поздравлениями обратился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выразил уверенность, что ВСУ способны «сломать любые захватнические планы врага», передает ytro.news.

При этом ранее украинский лидер заявил, что в стране якобы готовился государственный переворот. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал утверждения Зеленского не соответствующими действительности, а также отметил, что подобными высказываниями украинский президент выставляет себя на посмешище.