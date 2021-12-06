Поклонники модного дома Prada не оценили фотографии с Настей Ивлеевой

, 6 декабря. Ценители вещей модного дома Prada были неприятно удивлены последней фотосессией звезд для новой коллекции. Особенно подписчикам не понравился образ блогера Насти Ивлеевой.

Знаменитая блондинка появилась на вечеринке бренда Prada в стальном костюме из укороченного обтягивающего лонгслива и плиссированной юбки. В руках у звезды была маленькая черная сумочка со стразами. Все выбранные вещи были из коллекции модного дома, который опубликовал фотографии с мероприятия на своей официальной странице в Instagram, однако пользователи не оценили выбор моделей для фотосета.

«Все очень плохо»; «Вот же позор какой»; «Что случилось с Prada? Боже мой, это отвратительно», — оставляли комментарии подписчики.

Также поклонники жестоко прошлись по наряду Ксении Собчак, которая предстала в фотосессии в комичном образе со странным головным убором. Комментаторы шутили, что журналистку одевал слепой стилист. Для вечеринки она выбрала пиджак с глубоким вырезом, брюки и черный кружевной чепец.

Настя Ивлеева недавно попала в немилость к Захару Прилепину. Писатель посмотрел интервью блогера с Ксенией Собчак и был разочарован скудным интеллектом звезды.