Госпитализированная с ожогами Марина Хлебникова стала дышать самостоятельно

Москва, 6 декабря. Состояние пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой улучшается. Певицу сняли с ИВЛ, она дышит самостоятельно, а травмы постепенно заживают.

Новый пост появился на официальной странице Хлебниковой в Instagram. Представители певицы попросили посторонних людей уважать право семьи на личную жизнь и приоткрыли завесу тайны вокруг здоровья исполнительницы.

«По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы: Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают», — говорится в сообщении.

Путь к восстановлению будет нелегким и долгим. В палату к Хлебниковой пускают исключительно родных и близких. В ближайшее время артистка не будет общаться с журналистами.

Ранее агент известной певицы не стал опровергать или подтверждать заражение тканей лица у Хлебниковой. Он заявил, что официальная информация о состоянии артистки будет появляться на ее страницах в соцсетях.