Новая стратегия Тегерана: как Иран намерен бороться с распространением коронавируса

Иранское руководство приняло новый план борьбы с распространением коронавируса в стране. Стратегия прежде всего предполагает введение дополнительных ограничений для непривитых граждан.

Iran imposes restrictions on unvaccinated people in new COVID plan https://t.co/H2m1DUNkci pic.twitter.com/fYtLV0iMXS — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 6, 2021

Пропускные документы

Как и ряд других стран, Тегеран принял решение ввести цифровые пропуска (аналог ковидного паспорта или QR-кода) для иранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Те же, кто не располагает соответствующими документами, теперь столкнутся с определенными сложностями.

Представители правительства заявили о том, что цифровой пропуск потребуется для посещения учебных заведений, кинотеатров, больших непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и т. д. Также ограничения для невакцинированных скажутся на возможности пользоваться самолетами и автобусами, курсирующими между разными населенными пунктами и регионами.

IRAN: Iranians not vaccinated against the coronavirus will be fined, and citizens infected with the virus will not be allowed to travel even within their towns and cities.https://t.co/NFnJ3hSDE7 — Luther (@LutherBurgsvik) December 6, 2021

Министерство здравоохранения хочет, чтобы аналогичные протоколы были внедрены и в городском общественном транспорте, однако пока что страна не располагает необходимыми инфраструктурой и оборудованием.

Вход в закрытые помещения не получившим прививку людям будет возможен только при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста.

Ограничения передвижения

Контролирующие органы, отслеживающие статистику заражений в Иране, теперь будут еженедельно обновлять карту страны и использовать для маркировки городов специальную цветовую кодировку, обозначающую серьезность вспышек COVID-19 в разных населенных пунктах. Для невакцинированных или зараженных коронавирусом людей, предпринимающих попытки въезда или выезда из «красной» и «оранжевой» зон, теперь предусмотрены денежные штрафы.

Также власти рассматривают возможность финансовых взысканий с заболевших граждан, в нарушение карантина покидающих свои дома. Однако как проводить мониторинг обстановки и отслеживать их передвижения пока неясно, поэтому реализация данной меры отложена на неопределенный срок.

Global Look Press / Ahmad Halabisaz

Впрочем, вступившая в силу программа Тегерана включает не только ограничения. Еще в конце ноября национальная целевая группа по борьбе с коронавирусом сделала вывод, что действовавший в Исламской Республике комендантский час, запрещающий передвижение гражданского автотранспорта в ночное время, недостаточно эффективен, ввиду чего данная мера была отменена.

Власти рассчитывали официально принять стратегию еще две недели назад, однако делать этого не стали из-за задержек в вакцинации населения — медицинские учреждения не успевали выполнить план. Тем не менее Тегеран в качестве эксперимента провел тестовый запуск инициативы в трех провинциях республики.

Темпы вакцинации

По последним данным Министерства здравоохранения Ирана, свыше 58 млн граждан уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а более 48 млн человек полностью привиты. Таким образом, почти 60% иранцев имеют право на цифровые пропуска.

Global Look Press / Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Сейчас официальные источники отчитываются о некотором замедлении в обеспечении граждан соответствующими лекарствами, сменившем период значительного роста спроса на прививки после импорта большого количества зарубежных медикаментов. Закупка иностранной продукции была заморожена в сентябре — после того, как в государстве накопили достаточное число доз, а производственные мощности для нескольких вакцин местной разработки увеличились.

Сейчас в Иране уже запущен процесс ревакцинации. Возможность получить бустерный укол, состоящий из одного компонента вакцины, предоставлена лицам старше 40 лет, которым вторая доза введена не менее чем за три месяца до этого.

Global Look Press / Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Первые объявления о гибели людей в результате осложнений, спровоцированных COVID-19, появились в Иране в феврале 2020 года. С тех пор статистика смертности в Исламской Республике бьет антирекорды в масштабах всего Ближнего Востока. По официальным данным, в результате заражения коронавирусом в стране умерли более 130 тыс. человек.

Всего же с начала пандемии на иранской территории было зарегистрировано свыше 6,13 млн случаев заболевания. Однако даже власти говорят о том, что реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку многие люди не обращаются к врачу в случае недомогания, а также ввиду ранее имевших место сложностей в диагностике.

Iran: Coronavirus death toll exceeds 485,200, According to the Iranian opposition group The #NCRI, and the People’s Mujahedin of Iran (#PMOI / #MEK #Iran), 485,200 people had died in Iran as a result of the Covid-19 outbreak as of December 5. https://t.co/9Uj36GPYE4 — masoud (@masoudlondon) December 6, 2021

Появление штамма «Дельта» ранее стало причиной уже пятой волны пандемии, которая достигла пика в конце августа 2021 года. Теперь же по миру стремительно распространяется «Омикрон», признанный еще более заразным. Пока в Иране не зарегистрировано ни одного случая заражения им, однако даже представители здравоохранения предупредили, что вероятность проникновения данной мутации вируса в страну очень высока. Тем более, что она уже зафиксирована в других странах Ближнего Востока.

На этом фоне Тегеран призывает граждан активнее обращаться за вакциной и соблюдать существующие медицинские протоколы. Чиновники признают необходимость учиться «сосуществовать» с COVID-19.