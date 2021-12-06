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Новая стратегия Тегерана: как Иран намерен бороться с распространением коронавируса

Весь мир
Новая стратегия Тегерана: как Иран намерен бороться с распространением коронавируса
Global Look Press  /  Ahmad Halabisaz

Иранское руководство приняло новый план борьбы с распространением коронавируса в стране. Стратегия прежде всего предполагает введение дополнительных ограничений для непривитых граждан.

Пропускные документы

Как и ряд других стран, Тегеран принял решение ввести цифровые пропуска (аналог ковидного паспорта или QR-кода) для иранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Те же, кто не располагает соответствующими документами, теперь столкнутся с определенными сложностями.

Представители правительства заявили о том, что цифровой пропуск потребуется для посещения учебных заведений, кинотеатров, больших непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и т. д. Также ограничения для невакцинированных скажутся на возможности пользоваться самолетами и автобусами, курсирующими между разными населенными пунктами и регионами.

Министерство здравоохранения хочет, чтобы аналогичные протоколы были внедрены и в городском общественном транспорте, однако пока что страна не располагает необходимыми инфраструктурой и оборудованием.

Вход в закрытые помещения не получившим прививку людям будет возможен только при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста.

Ограничения передвижения

Контролирующие органы, отслеживающие статистику заражений в Иране, теперь будут еженедельно обновлять карту страны и использовать для маркировки городов специальную цветовую кодировку, обозначающую серьезность вспышек COVID-19 в разных населенных пунктах. Для невакцинированных или зараженных коронавирусом людей, предпринимающих попытки въезда или выезда из «красной» и «оранжевой» зон, теперь предусмотрены денежные штрафы.

Также власти рассматривают возможность финансовых взысканий с заболевших граждан, в нарушение карантина покидающих свои дома. Однако как проводить мониторинг обстановки и отслеживать их передвижения пока неясно, поэтому реализация данной меры отложена на неопределенный срок.

Коронавирус в Иране
Global Look Press / Ahmad Halabisaz

Впрочем, вступившая в силу программа Тегерана включает не только ограничения. Еще в конце ноября национальная целевая группа по борьбе с коронавирусом сделала вывод, что действовавший в Исламской Республике комендантский час, запрещающий передвижение гражданского автотранспорта в ночное время, недостаточно эффективен, ввиду чего данная мера была отменена.

Власти рассчитывали официально принять стратегию еще две недели назад, однако делать этого не стали из-за задержек в вакцинации населения — медицинские учреждения не успевали выполнить план. Тем не менее Тегеран в качестве эксперимента провел тестовый запуск инициативы в трех провинциях республики.

Темпы вакцинации

По последним данным Министерства здравоохранения Ирана, свыше 58 млн граждан уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а более 48 млн человек полностью привиты. Таким образом, почти 60% иранцев имеют право на цифровые пропуска.

Президент Ирана получает вакцину
Global Look Press / Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Сейчас официальные источники отчитываются о некотором замедлении в обеспечении граждан соответствующими лекарствами, сменившем период значительного роста спроса на прививки после импорта большого количества зарубежных медикаментов. Закупка иностранной продукции была заморожена в сентябре — после того, как в государстве накопили достаточное число доз, а производственные мощности для нескольких вакцин местной разработки увеличились.

Сейчас в Иране уже запущен процесс ревакцинации. Возможность получить бустерный укол, состоящий из одного компонента вакцины, предоставлена лицам старше 40 лет, которым вторая доза введена не менее чем за три месяца до этого.

Вакцинация в Иране
Global Look Press / Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Первые объявления о гибели людей в результате осложнений, спровоцированных COVID-19, появились в Иране в феврале 2020 года. С тех пор статистика смертности в Исламской Республике бьет антирекорды в масштабах всего Ближнего Востока. По официальным данным, в результате заражения коронавирусом в стране умерли более 130 тыс. человек.

Всего же с начала пандемии на иранской территории было зарегистрировано свыше 6,13 млн случаев заболевания. Однако даже власти говорят о том, что реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку многие люди не обращаются к врачу в случае недомогания, а также ввиду ранее имевших место сложностей в диагностике.

Появление штамма «Дельта» ранее стало причиной уже пятой волны пандемии, которая достигла пика в конце августа 2021 года. Теперь же по миру стремительно распространяется «Омикрон», признанный еще более заразным. Пока в Иране не зарегистрировано ни одного случая заражения им, однако даже представители здравоохранения предупредили, что вероятность проникновения данной мутации вируса в страну очень высока. Тем более, что она уже зафиксирована в других странах Ближнего Востока.

На этом фоне Тегеран призывает граждан активнее обращаться за вакциной и соблюдать существующие медицинские протоколы. Чиновники признают необходимость учиться «сосуществовать» с COVID-19.

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иран коронавирус covid-19
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