Эксперт Славнов рассказал, какие дополнения нельзя устанавливать на автомобиль

Москва, 6 декабря. Любые изменения в конструкции машины необходимо регистрировать в ГИБДД, однако некоторые из них в России запрещены, заявил юрист Дмитрий Славнов.

Самое распространенное нарушение — незаконная установка газового оборудования. По словам Славнова, инженеры просчитали работу бензинового двигателя, но не учли оборудование другого типа.

«Пожалуй, это самый распространенный вид незаконного переоборудования, но узаконить можно, если вы подадите все документы, что подключили и купили в нормальном месте, не в шарашкиной конторе», — поделился он с «Вечерней Москвой».

Кроме того, нельзя устанавливать ксеноновые фары, если у автомобиля нет линз, гидрокорректора фар и омывателя. Полный список запрещенных дополнений указан в ПДД.

Ранее эксперт Григорий Каранкевич призвал водителей помогать друг другу на дороге. Чаще всего это касается замены колеса или вызова эвакуатора.