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Саудовская Аравия повышает цены на нефть для Азии и США

Экономика
Саудовская Аравия повышает цены на нефть для Азии и США
Федеральное агентство новостей

Эр-Рияд, 6 декабря. Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco пообещали снизить стоимость нефти для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья. При этом цена нефти для США заметно вырастет, отмечает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Цена нефтяной смеси Arab Light в январе в среднем увеличится на 60 центов за баррель. Стоимость остальных марок повысится на 30-80 центов за аналогичный объем. Покупателям из США придется платить на 40-50 центов больше за кажду "бочку" черного золота. В то же время страны Северо-Западной Европы будут покупать нефть на 0,2-1,5 доллара дешевле. Для Средиземноморья цена опустится на 0,3-1,4 доллара за баррель.

Цены на нефть демонстрировали рост на фоне ожидания публикации данных о запасах углеводородов в США. В начале сентября стоимость ноябрьских фьючерсов североморской марки Brent выросла на 1,07% — до 72,46 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы техасской WTI, в свою очередь, подорожали на 1,29% — до 69,23 доллара за «бочку».

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нефть сша саудовская аравия энергетика торговля
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