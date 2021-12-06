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Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей «Места встречи» шуткой про Чубайса и таксиста

Общество
Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей «Места встречи» шуткой про Чубайса и таксиста
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 6 декабря. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей передачи «Место встречи» давним анекдотом про российского политика Анатолия Чубайса, назвав его уникальным человеком в истории государства.

Политическое ток-шоу отличается юмористическим характером благодаря шуткам журналиста. Андрей Норкин подбирает анекдоты, которые соответствуют теме эфира.

На этот раз приглашенные эксперты обсуждали деятельность Анатолия Чубайса. В частности, они обратили внимание на слова бывшего главы Роснано в интервью журналистке Ксении Собчак. Чубайс во время беседы решил взять на себя ответственность за «все плохое, что происходит в России», передает НСН.

Андрей Норкин в завершении эфира вспомнил анекдот, который, по его словам, появился уже очень давно. Шутка посвящена репутации Чубайса в обществе.

Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей «Места встречи» шуткой про Чубайса и таксиста
Prt Scr youtube.com / НТВ

«Анатолий Борисович поработал на высших постах и в правительстве, и в администрации президента, и в госкорпорациях. Уникальная ситуация. Я не помню точно, когда появился этот короткий анекдот, но достаточно давно — не год, не два и даже, может быть, не пять лет назад.

Садится Чубайс в такси. Таксист говорит: "Вам куда?" Анатолий Борисович отвечает: "Да без разницы. Я везде нужен"», — пошутил Норкин.

Анекдот телеведущего довел приглашенных россиян до истерики и заставил зал долго аплодировать.

Как стало известно ранее, остроумная шутка Норкина про режиссера Константина Станиславского вызвала смех в эфире «Места встречи». В юмористической истории также присутствовал актер Василий Качалов.

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чубайс норкин место встречи анекдот
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