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К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 85 белгородских предприятий
Общество
К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 85 белгородских предприятий
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Белгород, 6 декабря. В Белгородской области продолжает успешно реализовываться национальный проект «Производительность труда». Он действует в регионе с 2018 года и призван обеспечить прирост производительности труда на 5% ежегодно к 2024 году. Участвуют в проекте компании из базовых несырьевых отраслей экономики. Среди них предприятия из сфер обрабатывающего и пищевого производства, транспортные предприятия, представители сельского хозяйства, торговли и строительства, сообщает Бел.ru.

Отмечается, что 85-м участником нацпроекта в ноябре текущего года стало предприятие «Гладиум», которое производит противопожарные, технические и квартирные двери. Став участником нацпроекта, компания планирует снизить себестоимость товара, а также увеличить темпы роста производительности труда.

Ранее ФАН сообщал о роли национального проекта «Производительность труда» для повышения конкурентоспособности петербургских предприятий. Сейчас в этом нацпроекте принимают участие более 70 компаний из Северной столицы.

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белгород компании производительность труда нацпроект
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