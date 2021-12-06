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Психолог Потемкина рассказала, что разочаровало дочь Киркорова на ее дне рождения

Шоу-бизнес
Психолог Потемкина рассказала, что разочаровало дочь Киркорова на ее дне рождения
vk.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 6 декабря. Поклонники заметили, что на грандиозной вечеринке в честь своего десятилетия дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория выглядела грустной. Семейный психолог Татьяна Потемкина предположила, что могло разочаровать девочку.

Звездный папа устроил для ребенка настоящее шоу с представителями эстрадного бомонда, однако поклонники не заметили радости на лице ребенка. Вечеринка проходила в стиле фильма «Круэлла». Тимати преподнес Алле-Виктории милый подарок — щенка далматинца, но девочка только слабо улыбнулась.

Потемкина считает, что звезды часто используют детей для пиара, поэтому задействуют их в светских мероприятиях. Наследники устают от чрезмерного внимания и помпезных пиршеств, а родители воспринимают их как продолжение себя, сообщает «Вечерняя Москва».

«В данном случае — это день рождения. И потребности детей, несмотря на всю помпезность мероприятия, часто отходят на второй план. Не хочу сказать, что именно в случае с Киркоровыми произошло то же самое, но это распространенное явление в звездных семьях», — рассказала Потемкина.

Психолог Потемкина рассказала, что разочаровало дочь Киркорова на ее дне рождения
Prt Scr instagram.com / @fkirkorov

Психолог уверена, что свои претензии к отцу дочь начнет высказывать в подростковом возрасте. В более осознанном состоянии дети начинают понимать, когда люди используют их в своих целях. Вполне возможно, что яркое пиршество король российской эстрады организовал не для дочери, а для себя.

Журналисты определили список главных должников в шоу-бизнесе. Киркоров оказался лидером рейтинга. Его долг перед налоговой службой составляет более 1 млн рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Психолог Потемкина рассказала, что разочаровало дочь Киркорова на ее дне рождения
киркоров дочь семья день рождения психолог потемкина алла-виктория
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