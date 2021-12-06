The Wall Street Journal: Байден не смог «жестко» выступить против президента Путина

Вашингтон, 6 декабря. Политика американского президента Джо Байдена ослабила Соединенные Штаты на мировом уровне, поскольку хозяин Белого дома не умеет отстаивать интересы своей страны, передает The Wall Street Journal.

По словам журналистов, руководители конкурирующих стран, включая президента России Владимира Путина, уже не воспринимают пожилого президента Соединенных Штатов всерьез.

«Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от (бывшего президента США Дональда. — Прим. ФАН) Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода "Северный поток — 2" из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана», — считают авторы статьи.

Пользователи Facebook ранее раскритиковали Байдена перед переговорами с Путиным. По их мнению, в реальности диктовать условия будет Кремль, а Белый дом будет записывать их. В Москве также рассказали о деталях грядущих переговоров, передает НСН.