Правозащитник Мельников попросил Путина помочь с проблемой незаконного удержания россиян в США

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос с незаконным удержанием наших граждан в США.

В обращении Мельников указал, что получил информацию о незаконном удержании как минимум четырех граждан РФ в миграционных тюрьмах США после отбытия ими наказания на протяжении многих месяцев. Один из них находится в заключении более двух месяцев, второй — более трех, третий — более пяти, четвертый — более восьми.

После отбытия наказания россияне продолжают находиться в США, несмотря на то, что, согласно законодательству этой страны, а также нормам международного права, должны быть отправлены на родину ближайшим рейсом.

«По предварительной информации, правоохранительные органы США с целью оказания незаконного давления на наших соотечественников, которые хотят вернуться домой, в Россию, периодически помещают их в депортационные учреждения пенитенциарной системы. Во время пребывания в депортационных центрах их права нарушаются, в частности им не оказывают необходимую медицинскую помощь, чрезмерно длительное время содержат в условиях одиночного содержания без дневного света и без реализации их права на прогулки. Были случаи применения к ним необоснованной физической силы, при этом их, как и заключенных, этапируют в кандалах», — уточнил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Все эти нарушения приравниваются к пыткам и противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Иван Мельников уверен, что именно сложные дипломатические отношения России и США увеличили количество таких случаев. Это вызывает серьезную обеспокоенность у российского правозащитного сообщества.

«При идентичных обстоятельствах после отбытия наказания гражданами США в российских пенитенциарных учреждениях со стороны Российской Федерации подобных нарушений в вопросах, связанных с незаконным удержанием после отбытия наказания, не зафиксировано. Хотелось бы надеяться на ответные встречные шаги в этом направлении со стороны американских партнеров», — объяснил правозащитник.

Мельников напомнил, что достигнутые договоренности в июне 2021 года относительно обмена заключенными гражданами России и США до сих пор не реализованы.

kremlin.ru / Администрация президента России

Собеседник ФАН добавил, что в связи с предстоящей встречей лидеров России и США 7 декабря необходимо поднять вопросы, касающиеся нарушений прав россиян представителями правоохранительной системы США, а также оказать содействие в их восстановлении.

Ранее глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала о бесчеловечных условиях содержания в тюрьмах США. По ее словам, существующая судебная система Штатов не дает россиянам возможности защитить свои права, даже если ты невиновен. Правозащитница требует от Финляндии компенсацию за незаконную выдачу США, чтобы создать прецедент для защиты российских граждан в Европе от незаконной экстрадиции.