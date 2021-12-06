Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 20:21
20:21
Политика
Политолог Погребинский спрогнозировал жесткий ответ России на политику НАТО по Украине
20:16
Общество
Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
20:14
Происшествия
Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в Иране
20:11
Весь мир
Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
20:11
Происшествия
Неубранные дороги в Петербурге спровоцировали 12-километровый затор на КАД
20:11
Общество
Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:10
Политика
Глава администрации Калининского района Громов подал в отставку после совещания в Смольном
20:09
Общество
Автоэксперт Попов оценил последствия снежной пробки на магистрали Москва — Петербург
20:08
Общество
Стилист Бухинник рассказал, как подчеркнуть свою индивидуальность в новогоднюю ночь
20:07
Общество
Machine Gun Kelly на свидании с Меган Фокс воткнул себе нож в руку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Врач-нутрициолог Александрова рассказала о полезных сухофруктах
Общество
Врач-нутрициолог Александрова рассказала о полезных сухофруктах
pixabay.com  / 

Москва, 6 декабря. Многие сухофрукты оказывают витаминную поддержку организму и укрепляют иммунитет. Это немаловажно, особенно в зимний период, когда и о здоровье следует позаботиться и чего-то вкусного постоянно хочется пожевать. «Вести Подмосковья» узнали, какие из доступных сухофруктов наиболее полезны. 

Нутрициолог, специалист по рациональному питанию и коррекции веса Светлана Александрова рассказала, что курага, например, укрепляет костную ткань и сердечно-сосудистую систему, помогает быстрее восстановиться после перенесенных инфарктов и инсультов, хорошо влияет на кожу и волосы. Однако, как и во всем, следует знать меру: рекомендуется съедать не более пяти штучек в день.

Чернослив способствует нормальному функционированию желудка, укрепляет стенки сосудов и стабилизирует артериальное давление. Та же история, что и с курагой: больше пяти черносливин в день съедать не стоит.

Инжир очень любят женщины, ведь он помогает сохранять молодость и красоту. Четыре засушенных ягоды в день станут хорошей профилактикой варикоза. Обладает он также и антипохмельными свойствами.

Конечно, нельзя обойти вниманием изюм. Он очень полезен благодаря содержащимся витаминам, хорошо влияет на сердце и артериальное давление.

Специалист советует, начиная употреблять в пищу что-то новое, в том числе и сухофрукты, сначала попробовать немного, чтобы проверить, как будет реагировать организм.

Ранее ФАН приводил мнение нутрициолога Дегтянниковой. Она советует есть красное мясо людям с пониженным гемоглобином.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Врач-нутрициолог Александрова рассказала о полезных сухофруктах
здоровье витамины нутрициолог сухофрукты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать