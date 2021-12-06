Врач-нутрициолог Александрова рассказала о полезных сухофруктах

Москва, 6 декабря. Многие сухофрукты оказывают витаминную поддержку организму и укрепляют иммунитет. Это немаловажно, особенно в зимний период, когда и о здоровье следует позаботиться и чего-то вкусного постоянно хочется пожевать. «Вести Подмосковья» узнали, какие из доступных сухофруктов наиболее полезны.

Нутрициолог, специалист по рациональному питанию и коррекции веса Светлана Александрова рассказала, что курага, например, укрепляет костную ткань и сердечно-сосудистую систему, помогает быстрее восстановиться после перенесенных инфарктов и инсультов, хорошо влияет на кожу и волосы. Однако, как и во всем, следует знать меру: рекомендуется съедать не более пяти штучек в день.

Чернослив способствует нормальному функционированию желудка, укрепляет стенки сосудов и стабилизирует артериальное давление. Та же история, что и с курагой: больше пяти черносливин в день съедать не стоит.

Инжир очень любят женщины, ведь он помогает сохранять молодость и красоту. Четыре засушенных ягоды в день станут хорошей профилактикой варикоза. Обладает он также и антипохмельными свойствами.

Конечно, нельзя обойти вниманием изюм. Он очень полезен благодаря содержащимся витаминам, хорошо влияет на сердце и артериальное давление.

Специалист советует, начиная употреблять в пищу что-то новое, в том числе и сухофрукты, сначала попробовать немного, чтобы проверить, как будет реагировать организм.

Ранее ФАН приводил мнение нутрициолога Дегтянниковой. Она советует есть красное мясо людям с пониженным гемоглобином.