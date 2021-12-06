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Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших судей года в женском футболе

Спорт
Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших судей года в женском футболе
Global Look Press  /  Carl Sandin

Москва, 6 декабря. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова вошла в тройку лучших судей мира по итогам 2021 года.

Пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) представила на официальном сайте список лучших женщин-рефери 2021 года. Первое место в нем заняла француженка Стефани Фраппар. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова расположилась на второй строчке списка лучших судей года. Третье место заняла Эстер Штаубли из Швейцарии.

В апреле Пустовойтова стала первой женщиной, обслуживающей матч ФНЛ. Она работала на игре «Чертаново» — «СКА-Хабаровск». Более того, российский арбитр получила назначение на финальный матч женского футбольного турнира Олимпиады в Токио, в котором сборная Канады обыграла Швецию.

Ранее УЕФА сообщил о назначении бригады Сердара Гезюбююка на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси». Игра на «Газпром Арене» пройдет 8 ноября.

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футбол женщины спорт арбитры Пустовойтова
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