Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 20:21
20:16
Общество
Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
20:14
Происшествия
Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в Иране
20:11
Весь мир
Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
20:11
Происшествия
Неубранные дороги в Петербурге спровоцировали 12-километровый затор на КАД
20:11
Общество
Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:10
Политика
Глава администрации Калининского района Громов подал в отставку после совещания в Смольном
20:09
Общество
Автоэксперт Попов оценил последствия снежной пробки на магистрали Москва — Петербург
20:08
Общество
Стилист Бухинник рассказал, как подчеркнуть свою индивидуальность в новогоднюю ночь
20:07
Общество
Machine Gun Kelly на свидании с Меган Фокс воткнул себе нож в руку
20:07
Происшествия
Члены ОПГ получили сроки за нападения на салоны связи в Московской и Владимирской областях
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ревнивый житель Татарстана убил супругу за переписку в соцсети
Происшествия
Ревнивый житель Татарстана убил супругу за переписку в соцсети
rosgvard.ru  / 

Казань, 6 декабря. В Следственном комитете России по Татарстану прокомментировали зверское убийство на почве ревности. По версии следствия, 37-летний мужчина во время распития спиртных напитков с женой случайно узнал о ее переписке в соцсети с другим. В приступе ревности он расправился с супругой, сообщает KazanFirst.

Отмечается, что уголовное дело будет передано в суд. Следствие настаивает на избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выяснение всех обстоятельств трагедии.

Ранее ФАН сообщал о признании москвича в совершении массового убийства. Мужчина позвонил в полицию и рассказал об убийстве четырех человек, тела которых он закопал.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Ревнивый житель Татарстана убил супругу за переписку в соцсети
суд убийство ревность
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать