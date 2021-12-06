Ревнивый житель Татарстана убил супругу за переписку в соцсети

Казань, 6 декабря. В Следственном комитете России по Татарстану прокомментировали зверское убийство на почве ревности. По версии следствия, 37-летний мужчина во время распития спиртных напитков с женой случайно узнал о ее переписке в соцсети с другим. В приступе ревности он расправился с супругой, сообщает KazanFirst.

Отмечается, что уголовное дело будет передано в суд. Следствие настаивает на избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выяснение всех обстоятельств трагедии.

Ранее ФАН сообщал о признании москвича в совершении массового убийства. Мужчина позвонил в полицию и рассказал об убийстве четырех человек, тела которых он закопал.