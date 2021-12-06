Декабрьские социальные выплаты для некоторых россиян составят почти 19 тыс. рублей

Москва, 6 декабря. Очередные финансовые зачисления ожидают несколько категорий жителей страны, пишет издание PRIMPRESS.

Отечественные граждане вскоре получат денежные пособия. Предполагается, что деньги будут перечислены на их банковские счета в течение пары дней. Максимальная сумма выплат достигает практически 19 тыс. рублей.

Известно, что распределять деньги будут региональные отделения социальной защиты населения, которые расположены в российских субъектах. Первоначально средства направляют из федерального центра.

Например, государство выделяет деньги в рамках единоразовой выплаты для семей, в которых рождается ребенок. Объем такого пособия равняется 18 886 рублям. Однако социальная защита переводит выплату исключительно неработающим россиянам. Если же гражданин трудоустроен, то его пособие находится в ведении Фонда социального страхования.

Отмечается, что осуществление выплат будет проходить с 6 по 8 декабря. В это же время власти организуют перевод пособий на детей военнослужащих, выплат на третьего и последующих детей, а также единовременных пособий при приеме ребенка в семью. Вскоре в стране могут учредить и «новогодние выплаты», учитывая нынешний рост инфляции, полагает депутат Государственной думы Сергей Обухов.