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Декабрьские социальные выплаты для некоторых россиян составят почти 19 тыс. рублей

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 17:09
Экономика
Декабрьские социальные выплаты для некоторых россиян составят почти 19 тыс. рублей
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Очередные финансовые зачисления ожидают несколько категорий жителей страны, пишет издание PRIMPRESS.

Отечественные граждане вскоре получат денежные пособия. Предполагается, что деньги будут перечислены на их банковские счета в течение пары дней. Максимальная сумма выплат достигает практически 19 тыс. рублей.

Известно, что распределять деньги будут региональные отделения социальной защиты населения, которые расположены в российских субъектах. Первоначально средства направляют из федерального центра.

Например, государство выделяет деньги в рамках единоразовой выплаты для семей, в которых рождается ребенок. Объем такого пособия равняется 18 886 рублям. Однако социальная защита переводит выплату исключительно неработающим россиянам. Если же гражданин трудоустроен, то его пособие находится в ведении Фонда социального страхования.

Отмечается, что осуществление выплат будет проходить с 6 по 8 декабря. В это же время власти организуют перевод пособий на детей военнослужащих, выплат на третьего и последующих детей, а также единовременных пособий при приеме ребенка в семью. Вскоре в стране могут учредить и «новогодние выплаты», учитывая нынешний рост инфляции, полагает депутат Государственной думы Сергей Обухов.

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Все новости / Экономика / Декабрьские социальные выплаты для некоторых россиян составят почти 19 тыс. рублей
пособия выплаты соцзащита
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