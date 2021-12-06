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Автомобиль Киркорова попал на камеру в момент нарушения ПДД

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 17:00
Общество
Автомобиль Киркорова попал на камеру в момент нарушения ПДД
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 6 декабря. Элитную машину поп-короля Филиппа Киркорова Rolls-Royce Ghost с модными номерами зафиксировали камеры в момент нарушения правил дорожного движения.

Киркорову грозит разбирательство в суде, в отношении певца возбудили 13 дел по статье о неуплате штрафов. В Сети появились доказательства — на представленных снимках машина ездит по Москве, превышая скорость и пересекая разметку.

Автомобиль Киркорова попал на камеру в момент нарушения ПДД
Prt Scr avinfobot.me /

В итоге артист накопил более 130 штрафов на сумму свыше 85 тысяч рублей. При этом юрист Александр Добровинский признался, что не понимает, откуда взялись эти штрафы.

«Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены», — цитирует юриста Пятый канал.

Ранее сообщалось, что исполнителю хита «Зайка моя» грозит административный арест на срок до 15 суток или 50 часов исправительных работ. Заседания Таганского районного суда Москвы по поводу штрафов Киркорова намечены на 14 декабря.

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ГИБДД пдд киркоров
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