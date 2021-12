В Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны

Сан-Франциско, 6 декабря. Городские надзорные органы Сан-Франциско, штат Калифорния, приостановили действие налога на торговлю каннабисом для того, чтобы легальные продавцы могли конкурировать с наркоторговцами. Об этом сообщает местная газета San Francisco Examiner.

Cannabis businesses create good jobs for San Franciscans and provide safe, regulated products to their customers. Now is not the time to impose a new tax on small businesses that are just getting established and trying to compete with illicit operators. https://t.co/G1wgeoh79u