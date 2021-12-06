В Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны

Сан-Франциско, 6 декабря. Городские надзорные органы Сан-Франциско, штат Калифорния, приостановили действие налога на торговлю каннабисом для того, чтобы легальные продавцы могли конкурировать с наркоторговцами. Об этом сообщает местная газета San Francisco Examiner.

Cannabis businesses create good jobs for San Franciscans and provide safe, regulated products to their customers. Now is not the time to impose a new tax on small businesses that are just getting established and trying to compete with illicit operators. https://t.co/G1wgeoh79u — Rafael Mandelman (@RafaelMandelman) December 2, 2021

Налог в размере от 1% до 5% на валовый доход предприятий по торговле каннабисом был одобрен в ноябре 2021 года и должен был вступить в силу 1 января 2022 года. Постановление приостанавливает его действие до 31 декабря 2022 года. По словам надзорных органов, это поможет компенсировать убытки, понесенные розничными продавцами каннабисом в результате широкого распространения нелегальной торговли.

«Предприятия по производству каннабиса создают рабочие места для жителей Сан-Франциско и предоставляют своим клиентам безопасные, регулируемые продукты. К сожалению, нелегальный рынок процветает, снижая цены на легальный бизнес, что плохо для нашей экономики, поскольку нелегальный бизнес не платит налогов, подвергая работников опасным условиям, а потребителей — опасным продуктом. Сейчас не время вводить новый налог на малый бизнес, который только создается и пытается конкурировать с незаконными операторами», — сказал член наблюдательного совета Сан-Франциско Рафаэль Мандельман.

Помимо расширения серого рынка в городе участились и кражи наркотических средств. Один из последних случаев произошел 16 ноября. Группа вооруженных людей похитила товары на несколько тысяч долларов у розничного торговца каннабисом, чей бизнес располагается на Гроув-стрит. По данным офиса Мандельмана, кража была пятой по счету только в этом месте.