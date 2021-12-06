Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 18:50
18:47
Общество
Алек Болдуин удалил аккаунт в Twitter после интервью о гибели Галины Хатчинс
18:38
Происшествия
Ревнивый житель Татарстана убил супругу за переписку в соцсети
18:37
Происшествия
Мошенники выманили у жителя Хакасии пять миллионов рублей
18:37
Экономика
Картофельный союз опроверг сообщения о дефиците корнеплода в РФ
18:33
Общество
Черный ящик Земли на случай глобальной катастрофы установят в Австралии в 2022 году
18:33
Общество
Водители стоят в 9-балльных пробках из-за неубранных дорог в Петербурге
18:32
Общество
Леонид Ярмольник показал редкое фото своей дочери
18:31
Общество
Число выздоровевших от COVID-19 растет в Волгоградской области
18:30
Экономика
Indian Oil Corporation будет покупать топливо у «Роснефти» в 2022 году
18:29
Общество
Всероссийская благотворительная кампания «Забери друга из приюта» поможет бездомным животным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 17:11
Весь мир
В Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны
pixabay.com  / 

Сан-Франциско, 6 декабря. Городские надзорные органы Сан-Франциско, штат Калифорния, приостановили действие налога на торговлю каннабисом для того, чтобы легальные продавцы могли конкурировать с наркоторговцами. Об этом сообщает местная газета San Francisco Examiner.

Налог в размере от 1% до 5% на валовый доход предприятий по торговле каннабисом был одобрен в ноябре 2021 года и должен был вступить в силу 1 января 2022 года. Постановление приостанавливает его действие до 31 декабря 2022 года. По словам надзорных органов, это поможет компенсировать убытки, понесенные розничными продавцами каннабисом в результате широкого распространения нелегальной торговли.

«Предприятия по производству каннабиса создают рабочие места для жителей Сан-Франциско и предоставляют своим клиентам безопасные, регулируемые продукты. К сожалению, нелегальный рынок процветает, снижая цены на легальный бизнес, что плохо для нашей экономики, поскольку нелегальный бизнес не платит налогов, подвергая работников опасным условиям, а потребителей — опасным продуктом. Сейчас не время вводить новый налог на малый бизнес, который только создается и пытается конкурировать с незаконными операторами», — сказал член наблюдательного совета Сан-Франциско Рафаэль Мандельман.

Помимо расширения серого рынка в городе участились и кражи наркотических средств. Один из последних случаев произошел 16 ноября. Группа вооруженных людей похитила товары на несколько тысяч долларов у розничного торговца каннабисом, чей бизнес располагается на Гроув-стрит. По данным офиса Мандельмана, кража была пятой по счету только в этом месте.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны
сша калифорния каннабис
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать