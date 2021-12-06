Вице-премьер Абрамченко предложила поделить СФО на промышленные кластеры

Москва, 6 декабря. Сибирский федеральный округ (СФО) может быть поделен на промышленные кластеры. Такое предложение озвучила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве СФО, пишет РБК.

Она поручила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову исходить из опережающего развития Сибири за счет запуска отраслевых кластеров. Как указала вице-премьер, должны быть представлены презентации основных инвестиционных проектов кластерных инициатив, включая реализацию задач в энергетике, металлургии, лесопромышленном комплексе и других сфер. Другой важной задачей является развитие сети автомобильных и железнодорожных магистралей, создание мультимодального транспортно-логистического хаба для грузовых и пассажирских перевозок между Сибирью и другими регионами.

Исследователи АКРА ранее включили пять регионов Сибири в группу с самым устойчивым бюджетом. Они оценили самодостаточность бюджетов, гибкость расходной части, соотношение дефицита и профицита к доходам и уровень долговой нагрузки.