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Вице-премьер Абрамченко предложила поделить СФО на промышленные кластеры

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 16:58
Экономика
Вице-премьер Абрамченко предложила поделить СФО на промышленные кластеры
rosreestr.ru  /  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Москва, 6 декабря. Сибирский федеральный округ (СФО) может быть поделен на промышленные кластеры. Такое предложение озвучила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве СФО, пишет РБК.

Она поручила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову исходить из опережающего развития Сибири за счет запуска отраслевых кластеров. Как указала вице-премьер, должны быть представлены презентации основных инвестиционных проектов кластерных инициатив, включая реализацию задач в энергетике, металлургии, лесопромышленном комплексе и других сфер. Другой важной задачей является развитие сети автомобильных и железнодорожных магистралей, создание мультимодального транспортно-логистического хаба для грузовых и пассажирских перевозок между Сибирью и другими регионами.

Исследователи АКРА ранее включили пять регионов Сибири в группу с самым устойчивым бюджетом. Они оценили самодостаточность бюджетов, гибкость расходной части, соотношение дефицита и профицита к доходам и уровень долговой нагрузки.

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промышленность правительство рф сибирь сфо абрамченко
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