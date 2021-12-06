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МВФ предупредил о новых рисках для мировой экономики

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 16:57
Экономика
МВФ предупредил о новых рисках для мировой экономики
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 декабря. В Международном валютном фонде считают, что восстановление мировой экономики может замедлиться из-за распространения новых штаммов COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Главный экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что распространение штамма «Омикрон» усиливает финансовые риски. По ее словам, в будущем мир может столкнуться с новыми, более опасными видами коронавируса, которые нанесут серьезный удар по экономике.

Гопинат призвала развитые страны помочь с вакцинацией государствам африканского континента. Она напомнила, что в октябре МВФ понизил рост мирового ВВП с 6% до 5,9% из-за «опасных расхождений» между богатыми и бедными странами в плане вакцинации. Главный экономист МВФ также считает, что мировым финансовым регуляторам нужно внимательно отслеживать и сдерживать инфляционное давление.

Члены Исполнительного совета Международного валютного фонда провели расследование и выразили полное доверие президенту организации Кристалине Георгиевой. Поводом стало то, что Георгиева, будучи на посту исполнительного директора, якобы лоббировала завышение бизнес-рейтинга КНР. Проведенный независимый анализ юридической компании WilmerHale также выявил, что рейтинги Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ были искусственно завышены. Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтвердил полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности.

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мвф инфляция риски коронавирус штамм омикрон
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