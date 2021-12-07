Детокс-коуч Пахолюк объяснила, почему похудение к Новому году не самая лучшая затея

До Нового года осталось меньше месяца. В офисных кулуарах обсуждают корпоративы, в женских коллективах — что надеть и как быстро похудеть. Что стоит за понятием «похудеть», насколько быстро это можно сделать и с чего начать, если главный праздник года буквально стучится в двери, в интервью для ФАН рассказала эксперт по питанию, натуропат, детокс-коуч и автор уникальной программы по оздоровлению организма Наталья Пахолюк.

— Возможно ли быстрое похудение без вреда для здоровья?

— Довольно часто на практике я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди подходят к этому вопросу, не разобравшись в его сути. В попытках сбросить лишний вес они думают только о том, как сбросить лишний вес. При этом они не знают свой настоящий индекс массы тела, не знают ничего о функционировании организма и работе органов. Именно в женской среде возникают такие идеи — надо просто быстро похудеть. Эта идея становится желанием, а потом и вовсе задачей, не подкрепленной знаниями об особенностях организма и здоровья.

Любой процесс похудения, который влечет за собой дефициты в питании, энергии и микроэлементах, погружает организм в стресс, это не проходит бесследно. Если уж ставить себе задачу сбросить лишние килограммы, то только путем оздоровления организма. Ставя задачу прийти в форму, необходимо сначала проанализировать метаболические процессы, отечность, выявить проблемы в работе кишечника или других органов. Помните, здоровье не приходит быстро. Это неторопливый осознанный процесс.

— Как быстро можно избавиться от лишних килограммов?

— Чтобы эффективно бороться со следствием, нужно выявить причину появления этих килограммов. Возможно, это задержка жидкости в организме или причиной всему неправильное питание. Я всегда говорю, что не надо ставить на этом процессе ярлык «быстро». Если мы будем быстро скидывать килограммы, а человек может худеть и на пять, и на семь килограммов за неделю, то случится опаснейший стресс для организма. А вместе с килограммами вы потеряете волосы, качество кожи и расшатаете нервную и гормональную системы.

Из личного архива Натальи Пахолюк /

— То есть шанса похудеть к Новому году нет?

— Во-первых, я предпочитаю не оперировать словом «похудеть», ведь оно образовано от слова «худо». Всегда предлагаю заменить на более экологичное «постройнеть». Большинство девушек, которые стремятся к идеальному телу, думают: «Я толстая, сейчас сяду на диету, потренируюсь и через месяц буду стройной красоткой». Но на самом деле они ненавидят сам процесс похудения, ненавидят ходить в зал, не любят заниматься спортом и сидеть на диетах. Они не хотят посмотреть на проблему глубже и начать регулировать свой биоритм, планировать режим дня, корректировать питание, налаживать водный режим. Они забывают о том, что после 25 лет, первой беременности и родов метаболические процессы замедляются. Поэтому уже сейчас надо стать своему организму помощником, без оглядки на новый год, новый день календаря или новый понедельник.

— Что можно делать в домашних условиях? Предложите решения: рацион, питьевой режим, что еще?

— Первое, что можно сделать в домашних условиях, — поставить свой будильник на ранний подъем. Тот, кто встает рано, вырабатывает больше энергии, чтобы в солнечные часы быть максимально работоспособным. В темное же время суток, когда подключается гормональная система и вырабатывается гормон молодости, мелатонин, организм готов отдыхать. Настроив на нужную волну свои биоритмы, вы в ближайшее время сможете легко просыпаться и выполнять с утра зарядку. Отличным вариантом будет лимфатическая зарядка. Ночью лимфа работает за весь организм, собирая снизу вверх все бактерии, грибки, отмершие клетки, и наутро выводит их.

Добавить легкую физическую активность в течение дня с выстроенным графиком будет уже намного легче: растяжка с утра, кардионагрузка в обед, вечером лучше не заниматься спортом.

Питаться в этот период лучше дома. Если не получается, то обязательно брать еду с собой в контейнере. Можно начать с малого: убрать из рациона соусы, майонез, лишние соль и сахар. С утра заваривайте травяной чай с лимоном, мятой, пейте очищенную воду.

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— Возможно ли терять лишние килограммы, не прибегая к спорту?

— Можно, но мышцам нужен тонус, а суставам — эластичность. К тому же 80% фигуры зависит от того, что у тебя находится в тарелке, остальные 20% ложатся на физику (физиологические особенности человека. — Прим. ФАН). Бывает, что от природы достался прекрасный пресс, упругие бедра, широкие плечи, но в основном это не так. Эластичность тканей всегда надо поддерживать физическими нагрузками. Лимфатическая система тоже сама себя не прокачает, если человек все время находится в «спящем» режиме. Также сердечно-сосудистая и нервная системы нуждаются в физических упражнениях.

— Можно ли похудеть за неделю? Как и на сколько килограммов?

— Это все не про здоровье. Конечно, можно, но какой ценой! У кого-то случилась трагедия, и он за два дня потерял пять килограммов, у кого-то вес может долго стоять в мертвой точке и не сдвигаться. Начните с настройки метаболических процессов, режима питания и воды и тогда в организме не будет задерживаться лишнее ни в Новый год, ни после него.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в период менопаузы у женщин зачастую происходит неконтролируемый набор веса. Он отметил, что для нормализации веса нужно больше двигаться и снижать количество потребляемых калорий.