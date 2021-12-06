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Пенсионный фонд России начал переводить деньги за декабрь

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 16:50
Экономика
Пенсионный фонд России начал переводить деньги за декабрь
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Отечественные граждане начали получать деньги, положенные им по линии Пенсионного фонда России. Об этом пишет PRIMPRESS.

Финансовые пособия стали перечислять на банковские карты россиян. Это актуально для тех жителей страны, которые до этого определили, что им пенсионные выплаты будет доставлять банк.

Перечисляемые в период с 5 по 12 декабря пособия включают пенсии, а также иные социальные выплаты от государства. Соответствующие пакеты соцподдержки можно забирать прямо из офисов кредитных организаций, если они поступают на бескарточные банковские счета. Обычно такие счета выбирают граждане, отказавшиеся обзавестись картой национальной платежной системы «Мир».

Если человек желает получить выплаты через отделения «Почты России», то лучше узнать о графике выдачи денежных средств в рамках конкретного объекта по месту его расположения, советуют в ПФР.

Средний размер начисленной пенсии в РФ достиг в октябре 15 581 рубля по данным Федеральной службы государственной статистики. Соответственно, в настоящее время на карты российских граждан поступают примерно аналогичные суммы.

Порядок единоразового получения пособий изменяется в России с 1 июля 2022 года. Соответствующие обновления проработали специалисты Минтруда РФ.

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