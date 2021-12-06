Лавров: США не смогли сорвать сделку между Россией и Индией по закупке С-400

Нью-Дели, 6 декабря. Вашингтон прилагал усилия, чтобы сорвать сделку по закупке Индией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что планы США полностью провалились, так как Индия продемонстрировала Вашингтону, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения.

«Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твердо заявили и четко объяснили, что они являются суверенной страной и они сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнеров», — сказал Лавров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России второй пол ЗРК С-400. При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot.