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Телеканал ТНТ опроверг информацию об увольнении Ляйсан Утяшевой

Шоу-бизнес
Телеканал ТНТ опроверг информацию об увольнении Ляйсан Утяшевой
vk.com  /  Ляйсан Утяшева

Москва, 6 декабря. Представители телеканала ТНТ прокомментировали слухи об увольнении телеведущей Ляйсан Утяшевой после слов поддержки в адрес израильской гимнастки Линой Ашрам.

Пресс-служба телеканала в беседе с порталом «Лента.ру» опровергла информацию об увольнении Утяшевой, которая распространилась в Сети. Слухи о том, что телеведущую попросили покинуть шоу «Танцы», которое она ведет с 2014 года, также не подтвердились.

«Канал опровергает данную информацию», — ответили представители ТНТ на запрос издания.

Скандал вокруг Утяшевой возник после того, как она прокомментировала поражение российской гимнастки Дины Авериной. Телеведущая похвалила Ашрам, занявшую первое место на Олимпиаде, за умение собраться в самый нужный момент.

В сентябре вокруг Утяшевой снова разгорелся скандал. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна вспомнила слова гимнастки о «недоженщинах» и упрекнула ее за громкие высказывания.

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