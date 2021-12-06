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Мошенники выманили у жителя Хакасии пять миллионов рублей
Происшествия
Мошенники выманили у жителя Хакасии пять миллионов рублей
unsplash.com  /  freestocks

Абакан, 6 декабря. Телефонные мошенники завладели миллионами рублей доверчивого абаканца. В дежурную часть полиции Абакана обратился местный житель, он рассказал, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, по телефону убедил его взять кредит и перевести деньги на «резервные счета», чтобы установить злоумышленников, оформивших кредит на его имя, сообщает издание «Хакасия».

Мужчина перевел на указанные ему счета пять миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что преступники использовали программу подмены номеров, которая позволяет имитировать звонки из различных организаций. Расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщал, как жительница Удмуртии лишилась миллиона рублей, переведя средства на счет мошенника, который также представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил ее сделать это под предлогом необходимости предотвратить незаконную транзакцию.

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деньги телефон мошенник
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