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Смертельно опасная горка появилась в Петербурге по вине коммунальщиков

Общество
Смертельно опасная горка появилась в Петербурге по вине коммунальщиков
Невские Новости  /  Любовь Тервинская

На Богатырском проспекте в Петербурге по вине коммунальщиков появилась смертельно опасная горка. Циклоны «Бенедикт», а теперь и «Даниэль» оставили после себя на улицах Северной столицы горы снега. И если эти горы и сгребли с проезжей части, то увозить за пределы города, по всей видимости, не планируют.

Близ остановки на Богатырском проспекте, можно сказать, прямо на проезжей части, гигантский сугроб облюбовали местные детишки для своих забав. Все бы хорошо, да только один из спусков при малейшей неосторожности приведет ребятню прямо под колеса автомобилей. А они в этой части дороги не на шутку разгоняются после светофора.

В Сети появилось интригующее видео, где новый снежный аттракцион в действии.

Ребятня весело резвится, а у опасного спуска стоят родители, которых от проезжающего транспорта отделяют какие-то 20–30 сантиметров.

Видео выложили в одном из Telegram-каналов, где пользователи Сети уже оценили новый «развлекательный» объект.

Смертельно-опасная горка появилась в Петербурге по вине коммунальщиков
telegram.org / Prt Scr

«Экстрим-горка для водителей», — отметили комментаторы.

Конечно, может возникнуть вопрос, и не один, к самим родителям, которые допустили детей до подобного досуга. Однако больше вопросов возникло к работе коммунальщиков.

Смертельно-опасная горка появилась в Петербурге по вине коммунальщиков
Prt Scr telegram.org / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Смертельно-опасная горка появилась в Петербурге по вине коммунальщиков
Prt Scr telegram.org / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

«А почему эти сугробы не убираются с дорог? Их разве коммунальщики не должны вывозить за пределы города?

Это уже беспредел! Из-за бездействия коммунальщиков наши дети должны страдать? А если не дай бог вылетит на проезжую часть? Снова дадут по 500 тысяч семьям и “пока”», — возмущенно вопрошают подписчицы.  

Вопросы к коммунальным службам Санкт-Петербурга небезосновательны, ведь Богатырский — не единственное место, где высятся снежные горы, которые также могут вдохновить ребятню на беззаботное катание близ проезжей части.

Ранее ФАН писал, что жители отправляют правительству Санкт-Петербурга жалобы на некачественную уборку снега на улицах города, но в ответ встречают только равнодушие и игнорирование своих сообщений. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. При этом шансы, что администрация обратит внимание на эту петицию, к сожалению, невелики.

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