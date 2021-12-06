Пять шагов в борьбе с «Омикроном»: дорожная карта по уничтожению COVID-19 от Геннадия Онищенко

Политик и врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН в пяти пунктах изложил программу того, как, с его точки зрения, необходимо вести политику в условиях появления нового штамма COVID-19, получившего название «Омикрон». Напомним, в понедельник стало известно, что омикрон-штамм добрался до России, этот возбудитель был идентифицирован у двух россиян, вернувшихся из ЮАР.

Онищенко напомнил — про новый штамм уже известно, что вакцинированные переносят заболевание достаточно легко. Ученый считает, что только неуклонный курс на вакцинацию подавляющего большинства населения планеты поможет справиться с пандемией COVID-19. Что касается России, то профилактика — единственный путь, который даст возможность избежать новых локдаунов, закрытий и ограничений, что так сильно бьют и по экономике, и по социальному самочувствию российского общества, считает Онищенко. Напоминаем, мнения, высказываемые в авторских колонках, могут не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Дорожная карта из пяти шагов в борьбе с «Омикроном». Колонка Геннадия Онищенко

Слышал, что в начале следующего года Россию посетит комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы проверить условия выпуска нашей вакцины «Спутник V» для решения вопроса о ее признании на Западе. Напомню, они обещали решить этот вопрос еще до конца этого 2021-го, однако этого так и не произошло.

Но, по большому счету, признание или непризнание ВОЗ нашей вакцины для нас совершенно непринципиально, о чем я неоднократно говорил. Подчеркну еще раз — с ВОЗ или без ВОЗ никаких проблем с использованием «Спутника V» не было и нет. Эта вакцина доказала свою безопасность и эффективность не только в России, но и во многих других странах.

Поэтому нам нужно менять тактику в борьбе в COVID-19, в том числе с его новой модификацией — омикрон-штаммом. Считаю, что нам нужно сосредоточиться на профилактике, и для решения этой проблемы предлагаю дорожную карту, состоящую из пяти шагов. Для этих пяти шагов у нас есть все, что нужно, чтобы избежать новых локдаунов, закрытий и ограничений, которые пора оставить в прошлом.

Первое. Нам нужно последовательно и неукоснительно расширять охват людей вакцинацией и ревакцинацией. Эти показатели должны неуклонно расти, чтобы количество вакцинированных по всей стране превысило 60% от всего населения. Как мы знаем, до этих показателей нам еще очень и очень далеко, и эту ситуацию нужно в корне менять.

Второе. Необходимо как можно шире охватить наше население тестированием на коронавирусную инфекцию. Надежные тесты у нас есть, нужно только масштабировать их производство и обеспечить ими максимальное число людей. Нам нужно тестировать людей не только перед важными мероприятиями, но и делать это на постоянной основе — на дому, на производстве, в офисах, в учебных заведениях, в домах престарелых и так далее. У людей должен быть ничем и никем не ограниченный доступ к бесплатному тестированию на COVID-19.

Федеральное агентство новостей /

Третье. Снова о вакцинации. Ее нужно сделать максимально доступной и удобной для граждан. Нужно добиться, чтобы людям не приходилось откладывать прививку из-за недоступности записи на ближайшие даты или проводить долгие часы в пунктах вакцинации, которые принимают в порядке живой очереди. Это значит, что нам нужно наращивать выпуск вакцин и добиваться, чтобы прививку было удобно получить не только в Москве и других крупных городах, но и по всей России.

Четвертое. Необходимо заняться «серой зоной» — людьми, которые приезжают в Россию из стран ближнего зарубежья на заработки. Это очень значительная когорта граждан, которые нередко находятся вне правового поля. Нам нужно добиться, чтобы они либо приезжали уже привитыми, и тогда должен ставиться вопрос о подтверждении в России их сертификатов о вакцинации, либо организовать их вакцинацию здесь. Это нужно сделать в кратчайшие сроки, поскольку эта значительная группа граждан из других стран, находящихся на территории РФ, фактически пребывает вне медицинского обеспечения.

И, наконец, пятое. Нам необходимо позаботиться о нашем медицинском персонале, его должно быть достаточно, и нужно сделать все, чтобы люди не выгорали. Многие врачи работают с больными коронавирусной инфекцией с самого начала пандемии. Они на пределе сил, которые у многих из них просто кончаются. Им нужно готовить замену, нужно давать медикам нормально отдыхать, поощрять их дополнительными выплатами и, конечно, заботиться о нормальном обеспечении медикаментами наших лечебных учреждений.

Вот направления, по которым нам нужно работать, а не пугать граждан новыми ограничениями и локдаунами. Такие запугивания не дают никакого эффекта, они только расхолаживают людей, а неразумные ограничения наносят непоправимый вред и моральному состоянию граждан, и нашей экономике.

Федеральное агентство новостей /

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.