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Итальянская «Фиорентина» готова разорвать контракт с Кокориным в зимнее межсезонье

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 16:35
Спорт
Итальянская «Фиорентина» готова разорвать контракт с Кокориным в зимнее межсезонье
ТАСС  /  Livemedia/Matteo Papini

Флоренция, 6 декабря. «Фиорентина» намерена расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным, который перешел в итальянский клуб из московского «Спартака».

Руководство «Фиорентины» рассматривает два варианта расставания с форвардом Александром Кокориным, сообщает La Nazione. Согласно данным источника, в зимнее трансферное окно нападающий будет арендован другому клубу или «фиалки» разорвут с ним контракт. В «Фиорентине» эту информацию пока не комментировали.

Кокорин перешел в клуб из Флоренции в январе 2021 года. В нынешнем сезоне экс-нападающий сборной России провел четыре матча итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность взыскания с братьев Кокориных 100 тысяч рублей в рамках уголовного дела об избиении водителя. Футболист и его родственник будут обязаны выплатить пострадавшему компенсацию.

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