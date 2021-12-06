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Аналитик Фаррелл раскрыл причину резкого падения курса биткоина

Экономика
Аналитик Фаррелл раскрыл причину резкого падения курса биткоина
pixabay.com/ru

Москва, 6 декабря. Обвал курса биткоина в начале декабря связан с поведением институциональных инвесторов, рассказал Bloomberg глава отдела исследований цифровых активов исследовательского центра Fundstrat Шон Фаррелл.

По его словам, фонды, банки и инвестиционные компании решили выйти из активов перед составлением годовой отчетности для улучшения показателей прибыли. Крупные инвесторы массово скупали криптовалюту на протяжении всего года, напомнил эксперт. Он считает, что приход больших игроков на крипторынок — это палка о двух концах, поскольку отрасль перестает быть независимой.

Стоимость биткоина обрушилась на 21% в ходе торгов 4 декабря, составив 45 тысяч долларов. В настоящее время на рынке наблюдается коррекция биткоина. Первая криптовалюта находится на отметке 48,4 тысячи долларов.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил негативные стороны криптовалют. Глава государства обратил внимание, что цифровые монеты несут большой риск для инвесторов и ничем не обеспечены.

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биткоин криптовалюты фаррелл
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