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Суд Ливии отменил решение об исключении Хафтара из президентской гонки
Весь мир
Суд Ливии отменил решение об исключении Хафтара из президентской гонки
twitter.com  /  @AlamAlGhaid

Триполи, 6 декабря. Столичный апелляционный суд отменил решение об исключении фельдмаршала Халифы Хафтара из президентской гонки. Об этом сообщается в пресс-службе госоргана.

Согласно закону о выборах, жалобы и претензии в отношении кандидата на пост главы государства можно подавать только в том регионе, где гражданин регистрировался в качестве претендента.

Документы фельдмаршала об участии в выборах принял офис Высшей избирательной комиссии Ливии, расположенный в Бенгази. Таким образом, решение суда Аз-Завии об исключении Хафтара не имеет законной силы.

Высшая избирательная комиссия 24 ноября опубликовала предварительный список претендентов на пост главы государства. В нем оказались только 73 из 98 человек, подавших документы. Халифа Хафтар вошел в число первых, кого допустили до участия в плебисците.

По завершении рассмотрений всех апелляций сотрудники ВИК обнародуют итоговый документ с фамилиями кандидатов в президенты. Они появятся в бюллетенях для избирательного процесса, запланированного на 24 декабря.

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