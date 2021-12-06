Суд Ливии отменил решение об исключении Хафтара из президентской гонки

Триполи, 6 декабря. Столичный апелляционный суд отменил решение об исключении фельдмаршала Халифы Хафтара из президентской гонки. Об этом сообщается в пресс-службе госоргана.

Согласно закону о выборах, жалобы и претензии в отношении кандидата на пост главы государства можно подавать только в том регионе, где гражданин регистрировался в качестве претендента.

#عاجل | محكمة استئناف #طرابلس تبطل حكم محكمة الزاوية باستبعاد خليفة #حفتر من السباق الرئاسي وتعيده إلى المنافسة — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) December 6, 2021

Документы фельдмаршала об участии в выборах принял офис Высшей избирательной комиссии Ливии, расположенный в Бенгази. Таким образом, решение суда Аз-Завии об исключении Хафтара не имеет законной силы.

Высшая избирательная комиссия 24 ноября опубликовала предварительный список претендентов на пост главы государства. В нем оказались только 73 из 98 человек, подавших документы. Халифа Хафтар вошел в число первых, кого допустили до участия в плебисците.

По завершении рассмотрений всех апелляций сотрудники ВИК обнародуют итоговый документ с фамилиями кандидатов в президенты. Они появятся в бюллетенях для избирательного процесса, запланированного на 24 декабря.