Рябцев: украинские власти не станут компенсировать гражданам высокую стоимость газа

Киев, 6 декабря. Украина столкнулась с экстремально высокими ценниками на природный газ, а одним из фактических организаторов такой ситуации стал «Нафтогаз», заявил в комментарии vesti.ua заместитель главы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Космические тарифы» стали явью на территории Украины во многом благодаря политике «Нафтогаза», уверен энергоэксперт Рябцев. Он отмечает, что потребители топлива от структуры «Поставщик последней надежды», чьи функции выполняются «Нафтогазом», будут платить по 47 гривен за кубический метр (около 127 рублей по текущему курсу).

Предполагается, что подобный ценник станет актуален для почти 457 тысяч украинских домохозяйств. При этом правительство государства не будет пытаться возместить большие затраты населения, считает энергетик.

«Интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства?», — вопрошает собеседник издания.

Начиная с 1 января, в стране резко выросли цены на энергоноситель. Вдобавок, правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт, из-за чего во многих украинских областях регулярно проходят акции протеста, где граждане требуют снижения тарифов.

Если на Украине сохранится повышенный уровень спроса на природный газ, то уже к середине весны в локальных хранилищах останется всего 5,1 млрд кубометров сырья, прогнозируют аналитики международного ценового агентства Argus Media.