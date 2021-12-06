Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 17:20
17:20
Общество
Правозащитник Мельников попросил Путина помочь с проблемой незаконного удержания россиян в США
17:18
Происшествия
Мужчина с ножницами ранил семь прохожих и двух полицейских в Шанхае
17:13
Шоу-бизнес
Психолог Потемкина рассказала, что разочаровало дочь Киркорова на ее дне рождения
17:10
Общество
Мосты Петербурга разведут в ночь на 7 декабря
17:09
Весь мир
В Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны
17:08
Политика
The Wall Street Journal: Байден не смог «жестко» выступить против президента Путина
17:05
Спорт
Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших судей года в женском футболе
17:04
Экономика
Декабрьские социальные выплаты для некоторых россиян составят почти 19 тыс. рублей
17:02
Общество
Детеныш бычьей акулы впервые появился на свет в океанариуме Владивостока
17:01
Происшествия
Суд Москвы постановил выслать из РФ бойца MMA Чоршанбиева за нарушение режима пребывания
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рябцев: украинские власти не станут компенсировать гражданам высокую стоимость газа

Экономика
Рябцев: украинские власти не станут компенсировать гражданам высокую стоимость газа
pixabay.com

Киев, 6 декабря. Украина столкнулась с экстремально высокими ценниками на природный газ, а одним из фактических организаторов такой ситуации стал «Нафтогаз», заявил в комментарии vesti.ua заместитель главы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Космические тарифы» стали явью на территории Украины во многом благодаря политике «Нафтогаза», уверен энергоэксперт Рябцев. Он отмечает, что потребители топлива от структуры «Поставщик последней надежды», чьи функции выполняются «Нафтогазом», будут платить по 47 гривен за кубический метр (около 127 рублей по текущему курсу).

Предполагается, что подобный ценник станет актуален для почти 457 тысяч украинских домохозяйств. При этом правительство государства не будет пытаться возместить большие затраты населения, считает энергетик.

«Интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства?», — вопрошает собеседник издания.

Начиная с 1 января, в стране резко выросли цены на энергоноситель. Вдобавок, правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт, из-за чего во многих украинских областях регулярно проходят акции протеста, где граждане требуют снижения тарифов.

Если на Украине сохранится повышенный уровень спроса на природный газ, то уже к середине весны в локальных хранилищах останется всего 5,1 млрд кубометров сырья, прогнозируют аналитики международного ценового агентства Argus Media.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Рябцев: украинские власти не станут компенсировать гражданам высокую стоимость газа
украина нафтогаз цены рябцев природный газ
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать