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Российский бизнесмен Бут стал писать картины во время заключения в американской тюрьме

Общество
Российский бизнесмен Бут стал писать картины во время заключения в американской тюрьме
wikipedia.org  /  U.S. Government / Общественное достояние

Москва, 6 декабря. Отбывающий 25-летний срок заключения в тюрьме США российский бизнесмен Виктор Бут рассказал, как рисование помогает справиться с ситуацией и набраться энергии.

Технику рисования Бут изучал по книгам и по урокам у американских заключенных, которые в прошлом специализировались на татуировках. Об этом россиянин написал письмо в РИА Новости из федеральной тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс.

«Думаю, это мне очень помогло. Когда вы пробуете себя в искусстве, вы погружаетесь в другой мир, где словесный поток исчезает, и только вибрации объекта, вибрации цветов становятся универсальным языком. Наша вселенная построена на этих вибрациях: материя, свет, цвет, звук, плазма — все живет в одной гармонии, по одному принципу», — говорится в письме.

Бизнесмен планирует продолжить свое художественное самообразование и попробовать писать пейзажи, желательно с натуры. Это поможет добавить больше вибраций и чувств, считает Бут. Он признается, что этот процесс похож на прекрасное путешествие и способ справиться с ситуацией и набраться энергии.

Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов стал гостем программы «Грани свободы». Ведущая Мира Тэрада обсудила с экспертом, как можно помочь нашим согражданам, которые попали в американскую тюрьму.

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Виктор Бут рисование американская тюрьма
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