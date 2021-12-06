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Замглавы МИД РФ Богданов провел переговоры с послом Алжира в Москве

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 16:25
Политика
Замглавы МИД РФ Богданов провел переговоры с послом Алжира в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Алжира Смаил Бенамара провели переговоры в Москве, в рамках которых представитель африканской страны передал российскому дипломату копии верительных грамот, сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

В рамках переговоров стороны не только обсудили развитие отношений между Москвой и Алжиром, но и рассмотрели график предстоящих встреч на различных уровнях.

«В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего динамичного развития традиционно дружественных российско-алжирских отношений, включая поддержание активного доверительного политического диалога, повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», — сказано в сообщении МИД РФ.

Михаил Богданов ранее принял ливийского политического деятеля Арефа Али Найеда. Во время встречи стороны обсудили обстановку в африканском государстве.

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богданов мид посол алжир
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