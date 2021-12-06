«Афганский тюльпан»: зачем советские солдаты клали гранаты в стаканы

Москва, 6 декабря. О знаменитом «афганском тюльпане» уже давно ходит огромное количество легенд. Считается, что именно русские солдаты придумали хитрое и простое орудие массового поражения, для создания которого нужна граната и граненый стакан.

Незамысловатое устройство получило название «афганский тюльпан». Это приспособление было необходимо для того, чтобы превратить взрыватель в контактное устройство, благодаря чему граната приводилась в действие в момент соприкосновения с реальной целью, передает «Слово и Дело».

Главным недостатком гранаты является тот факт, что дальность ее полета ограничена таймером взрывателя, который рассчитан на три-четыре секунды. В Афганистане военные были вынуждены метать гранаты на более внушительные дистанции и порой взрыватель срабатывал в середине полета. Для увеличения дальности полета советские солдаты начали класть гранаты с зажатым предохранителем в стаканы, чтобы они активировались только после того, как стеклянная тара разобьется при падении.

В настоящее время «афганский тюльпан» продолжает использоваться находчивыми солдатами. Стаканом с гранатой вооружают беспилотники, которые сбрасывают его над атакуемым объектом.

При этом «афганский тюльпан» обладает и недостатками. Так, если граната «сидит» в стакане неплотно, то в процессе полета она может вывалиться из него, что приведет к преждевременному взрыву. При этом, если попытаться запихать гранату в стакан с силой, то велика опасность, что он даст трещину. Кроме того, всегда существует вероятность, что стакан не разобьется.

Ранее стало известно, что бойцы Народной милиции ДНР перехватили в районе Донецка беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины с тремя самодельными взрывными устройствами. По словам саперов, характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские военные планировали использовать беспилотник для удара по месту массового скопления людей.