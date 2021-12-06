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Число выздоровевших от COVID-19 растет в Волгоградской области
Общество
Число выздоровевших от COVID-19 растет в Волгоградской области
Федеральное агентство новостей  / 

Волгоград, 6 декабря. За прошедшую неделю 4771 житель Волгоградской области успешно справился с заболеванием и был выписан. Это на 1704 человека больше, чем заболевших.

С 29 ноября по 6 декабря медики зарегистрировали 3067 новых случаев заражения COVID-19, передает «Волгоградская правда».

В Волгоградской области вакцинацию прошли уже 80% жителей, которым необходимо привиться, чтобы был выработан коллективный иммунитет. Врачи сообщают, что иммунизация помогает значительно легче перенести коронавирус или не заразиться им вообще. Кроме стационарных прививочных пунктов в регионе работают и мобильные бригады медиков.

Ранее ФАН рассказывал об ужесточении норм вакцинации в Санкт-Петербурге. Прививки стали обязательными для всех жителей города старше 60 лет.

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волгоградская область вакцинация коронавирус
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