Президент Туниса сменил генеральных консулов во Франции и Италии

Тунис, 6 декабря. Президент республики Каис Саид уволил двух генеральных консулов во Франции и Италии. Об этом сообщает администрация главы государства.

Согласно распоряжению, представителей страны в Париже Тахера Арбауи и в Милане Аделя Бен Абдаллу заменят Рида Гарсаллауи и Халил Джендуби соответственно.

Saied's office said that it had "instructed the foreign ministry to proceed with an in-depth financial and administrative check" at both consulates https://t.co/huqnAYk9Ci