Президент Туниса сменил генеральных консулов во Франции и Италии

Тунис, 6 декабря. Президент республики Каис Саид уволил двух генеральных консулов во Франции и Италии. Об этом сообщает администрация главы государства.

Согласно распоряжению, представителей страны в Париже Тахера Арбауи и в Милане Аделя Бен Абдаллу заменят Рида Гарсаллауи и Халил Джендуби соответственно.

«Помимо смены генеральных консулов Каис Саид поручил МИД республики провести финансовую и административную проверку в европейских представительствах», — говорится в сообщении.

Saied's office said that it had "instructed the foreign ministry to proceed with an in-depth financial and administrative check" at both consulates https://t.co/huqnAYk9Ci — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 5, 2021

Президент Туниса продолжает обновление представителей республики за рубежом. Он сменил десять послов, в том числе в Берлине, Анкаре, Пекине и Дохе, и шесть консулов.

Мероприятие проходит в рамках новой политики Каиса Саида. В конце июля глава страны уволил правительство, приостановил работу парламента и ввел исключительные меры, сославшись на экономический и социальный кризис.

В октябре президент Туниса назначил премьер-министра и принял присягу нового правительства. В состав кабмина вошли по меньшей мере три женщины.