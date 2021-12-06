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Президент Туниса сменил генеральных консулов во Франции и Италии
Весь мир
Президент Туниса сменил генеральных консулов во Франции и Италии
facebook.com  /  Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Тунис, 6 декабря. Президент республики Каис Саид уволил двух генеральных консулов во Франции и Италии. Об этом сообщает администрация главы государства.

Согласно распоряжению, представителей страны в Париже Тахера Арбауи и в Милане Аделя Бен Абдаллу заменят Рида Гарсаллауи и Халил Джендуби соответственно.

«Помимо смены генеральных консулов Каис Саид поручил МИД республики провести финансовую и административную проверку в европейских представительствах», — говорится в сообщении.

Президент Туниса продолжает обновление представителей республики за рубежом. Он сменил десять послов, в том числе в Берлине, Анкаре, Пекине и Дохе, и шесть консулов.

Мероприятие проходит в рамках новой политики Каиса Саида. В конце июля глава страны уволил правительство, приостановил работу парламента и ввел исключительные меры, сославшись на экономический и социальный кризис.

В октябре президент Туниса назначил премьер-министра и принял присягу нового правительства. В состав кабмина вошли по меньшей мере три женщины.

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франция италия тунис увольнение консул
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