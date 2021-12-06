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Всероссийская благотворительная кампания «Забери друга из приюта» поможет бездомным животным
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Всероссийская благотворительная кампания «Забери друга из приюта» поможет бездомным животным
Общество
Всероссийская благотворительная кампания «Забери друга из приюта» поможет бездомным животным
vk.com  /  Сообщество "Помощь животным в Балаково"

Цель кампании «Забери друга из приюта» и одноименного фотопроекта объяснила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина

Как пояснила Шаройкина, стартовавшая 30 ноября в Москве всероссийская благотворительная кампания была приурочена ко Всемирному дню домашних животных. Она отметила, что кампания запущена в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о разработке и проведении просветительских программ по вопросам формирования в обществе гуманного отношения к животным во всех регионах России, сообщают «Ветеранские вести».

По словам Шаройкиной, в России до сих пор сотни тысяч бездомных животных. Сейчас появились возможности для решения этой проблемы, так как совершенствуется законодательство. При этом особенно важна вовлеченность общества. Кампания «Забери друга из приюта» состоялась как раз благодаря объединению усилий многих активистов, известных людей, лидеров мнений, власти и бизнеса.

В благотворительном фотопроекте приняли участие популярный певец Дима Билан, актриса театра и кино Оксана Фандера, актриса и режиссер Рената Литвинова, футбольный тренер Леонид Слуцкий, телеведущая Екатерина Андреева и другие. Теперь экспозицию, показанную в Москве, планируют представлять в общественных пространствах и на улицах других городов России.

Ранее ФАН сообщал, что игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» приняли участие в фотосессии с бездомными животными из благотворительного фонда «Варежка». Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции в поддержку выставки-раздачи кошек и собак. Хоккеисты в полной экипировке вышли на лед с животными на руках.

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