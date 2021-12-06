Татьяна Овсиенко покинула группу «Мираж» из-за запрета петь своим голосом

Москва, 6 декабря. Продюсер Игорь Архипов рассказал, почему его подопечная Татьяна Овсиенко покинула группу «Мираж» и решила начать сольную карьеру. Оказалось, певице нельзя было петь собственным голосом.

Архипов в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявил, что Овсиенко никогда не скрывала факт пения под фонограмму. Именно из-за этого она решила начать сольную карьеру, которая оказалась очень успешной.

«Руководство группы не разрешало ей петь своим голосом. Она пела сверху в живой микрофон. Зал слышал ее голос. На съемках пела Маргарита Суханкина. Но это не идея Суханкиной, а людей, которые руководили тогда «Миражом»» — объяснил Архипов.

После ухода из группы Овсиенко спела множество народных хитов. Продюсер отметил, что наличие октав и уникальных данных еще не гарантия успеха. На выпускных еще долго будет звучать песня «Школьные года», а в эфирах радиостанций — «Дальнобойщик» и «Женское счастье».

Другая бывшая солистка «Миража» Маргарита Суханкина сейчас живет своей жизнью. Певица воспитывает двоих детей, которых взяла из детдома. Она призналась, что долго искала своих наследников.