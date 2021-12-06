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Путин: Россия относится к Индии как к великой державе

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 16:12
Политика
Путин: Россия относится к Индии как к великой державе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Нью-Дели, 6 декабря. Россия воспринимает Индию в качестве великой державы с дружественным народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с индийским премьером Нарендрой Моди в Нью-Дели.

По словам главы государства, отношения между странами продолжают развиваться. Если в 2020-м спад товарооборота составил 17%, то за девять месяцев 2021 года показатель роста превысил 38%.

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», — заявил Путин.

Как стало известно ранее, во время встречи лидеры России и Индии намерены обсудить инициативы по развитию отношений между государствами.

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Все новости / Политика / Путин: Россия относится к Индии как к великой державе
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