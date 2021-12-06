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Политолог Гайич: «НАТО не оборонительный союз, это блок, атакующий международное право»
Политика
Политолог Гайич: «НАТО не оборонительный союз, это блок, атакующий международное право»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Эксперт белградского Института Европейских исследований Стеван Гайич назвал блок НАТО главным виновником разрушения системы международной безопасности в мире и призвал руководителей стран, которых военный блок считает своими возможными противниками, не верить руководителям Альянса.

Стеван Гайич высмеял заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, озвученное им на виртуальной глобальной конференции Reuters NEXT, что НАТО — оборонительный союз.

«Это смешно. Я из Сербии и помню, как НАТО вероломно напала на нас. НАТО не оборонительный союз, это военный блок, который разрушает систему международного права», — заявил политолог.

Войной, которую Альянс развязал в Югославии, была разрушена система международных отношений после окончания Второй мировой войны, отметил эксперт. Агрессия НАТО в Югославии вылилась в череду непрекращающихся войн, инициированных США и их союзниками по НАТО, считает эксперт.

Стеван Гайич рассказал, как НАТО уничтожила Югославию. В страну, по его словам, были засланы албанские боевики из европейских стран, которые устроили провокации против мирного населения.

«Большое количество албанских боевиков прилетели гражданскими рейсами из Швейцарии. Была создана атлантическая бригада, их обучали военные советники из европейских стран. НАТО до сих пор скрывает количество жертв в их рядах, потому что заявляет, что официально их там не было», — пояснил политолог.

Политолог Гайич: «НАТО не оборонительный союз, это блок, атакующий международное право»
Федеральное агентство новостей

Пресса западных СМИ подала боевые потери боевиков как расстрел мирных граждан, обвинив в этом правительство Югославии, и очень быстро за этим последовали бомбежки городов Югославии самолетами НАТО. При этом, по словам эксперта, военные НАТО уничтожали не только военные объекты, но также мирные цели.

«Они бомбили и автобусы, и даже поселения албанцев, а не только сербов. Они использовали кассетные бомбы, которые запрещены. Кассетными бомбами НАТО бомбила рынок в городе Ниш, где было убито огромное количество обычных мирных жителей. И таких случаев было много, так что Альянс совершил ряд сильнейших военных преступлений», — заявил Стеван Гайич.

Особо циничным считает политолог то, что открытую агрессию против независимого государства НАТО провела в год 50-летия блока, желая продемонстрировать всему миру военную мощь. Однако поверили в это немногие, потому что страны, которых НАТО считает своим противником, по результатам военных операций увидели, что заявления о мощи Альянса явно преувеличены.

«Армия НАТО рассчитывала закончить военные действия в Югославии за пять дней. Но расчеты не оправдались, потому что сербская армия с советской военной техникой 60-х гг. оказала достойное сопротивление. НАТО потеряла десятки своих самолетов, сотни беспилотников и крылатых ракет, сербская армия смогла уничтожить американский самолет «стелс» и стратегический бомбардировщик B-2», — рассказал политолог.

Политолог Гайич: «НАТО не оборонительный союз, это блок, атакующий международное право»
Федеральное агентство новостей /

И только начало бомбежек НАТО объектов мирной инфраструктуры и тотальное уничтожение мирного населения вынудило руководство Югославии пойти на переговоры с агрессором и прекратить сопротивление.

«Они угрожали, что будут усиливать бомбежку именно городов, тогда под давлением Милошевич решил допустить вход войск НАТО. Но военным способом они нас не победили», — подчеркнул Стеван Гайич.

Некоторые страны — участники НАТО были против интервенции. Против выступали, например, военные Греции и Франция. Но достаточных полномочий, чтобы повлиять на решение, принимаемые в США, у них нет.

«Я рассматриваю НАТО как отдельный организм США», — отметил политолог.

Эксперт считает, как только Россия ослабит контроль за соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН, гарантирующий суверенитет Сербии на всей территории, НАТО предпримет действия по дальнейшему расширению блока на Балканах.

«Если Россия откажется от защиты собственных интересов, которые совпадают с интересами сербского народа в данный момент, если мы откажемся от Косово, это будет только началом дальнейшего расширения НАТО. Им нельзя верить», — заявил Стеван Гайич.

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Все новости / Политика / Политолог Гайич: «НАТО не оборонительный союз, это блок, атакующий международное право»
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