Сбербанк продолжит увеличивать ставки по депозитам по мере роста ключевой ставки ЦБ

Москва, 6 декабря. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил об увеличении ставки по депозитам, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам главы Сбербанка, в этом году ставка по депозитам повышалась дважды. Рост продолжится до тех пор, пока будет расти ставка ЦБ.

«К сожалению, это также коснется и соответствующего роста ставок на стороне кредитов», — добавил Греф.

Герман Греф напомнил, что с понедельника банк повысил ставки по некоторым ипотечным программам на 0,4 процентного пункта.

«Горизонт такого роста, скорее всего, будет до первой половины следующего года, потом инфляция должна пойти вниз, и, я надеюсь, что ставка ЦБ к следующего концу года будет снижена», — заключил Греф.

Ключевая ставка Центробанка с начала года выросла на 3,25 процентного пункта.

В сентябре средняя максимальная ставка по депозитам десяти банков, привлекающих наибольший объем рублевых вкладов физических лиц, выросла до 6,17%. Среди организаций, которые принимали участие в мониторинге Банка России, выделялся Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», МКБ, «Альфа-банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и Россельхозбанк.