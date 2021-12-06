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Легенда бокса Тайсон Фьюри готов судиться с BBC из-за номинации «Спортсмен года»

Спорт
Легенда бокса Тайсон Фьюри готов судиться с BBC из-за номинации «Спортсмен года»
Global Look Press  /  Lukas Schulze/dpa

Лондон, 6 декабря. Непобежденный британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри пригрозил BBC иском, если радиовещательная корпорация включит его в шорт-лист претендентов на награду «Спортсмен года».

В 2015 году Фьюри некорректно высказался в адрес ЛГБТ-сообщества и женщин. Тогда же была подана петиция об отстранении его от участия в премии BBC. Спустя пять лет Фьюри попросить своих юристов добиться исключения его имени из списка номинантов.

«Для меня это ничего не значит, не нуждаюсь в этом и не хочу. Они получат известие от моих доверенных лиц, если внесут меня в список. Отдайте приз тому, кто в этом нуждается», — сказал спортсмен изданию Telegraph.

По мнению Фьюри, BBC не дала ему награду, даже если б он завоевал пятьдесят поясов чемпиона мира. Но в действительности боксера не волнуют регалии, для счастья ему важна только семья.

Ранее промоутер Боб Арум предположил, что следующим соперником 33-летнего британца будет Диллиан Уайт. По его словам, в следующем году боксер проведет не менее трех боев. Фьюри может драться с кем угодно, подытожил Арум.

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Тайсон Фьюри бокс bbc
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