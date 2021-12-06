Центробанк пообещал учесть мнение банков о процедуре возврата денег жертвам мошенников

Москва, 6 декабря. Представители Центробанка РФ продолжат обсуждение с участниками рынка механизма по возврату похищенных мошенниками средств у граждан, заявила пресс-служба регулятора.

Как отмечается в сообщении, мнение банков будет максимально учтено. ЦБ уже провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которого получил большое количество предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения будут подготовлены поправки в законопроект. После этого состоится еще один раунд обсуждений. В ЦБ подчеркнули, что сейчас говорить о конкретных мерах или инструментах преждевременно.

СМИ ранее сообщили, что ЦБ для улучшения механизма возврата похищенных у россиян средств планирует определить сумму, которую банки будут должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников. Регулятор ранее выразил беспокойство в связи с участившимися случаями хищений сбережений граждан. По данным ЦБ, доля похищенных средств, которые удается вернуть гражданам, составляет около 8%.