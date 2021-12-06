Власти Узбекистана выступили против проведения TikTok Fest с участием Милохина

Ташкент, 6 декабря. Проведение в Ташкенте TikTok Fest может негативно сказаться на сознании молодежи, заявили в Минкультуры Узбекистана.

В сообщении министерства отмечается, что разрешение на проведение такого мероприятия выдают местные органы исполнительной власти и МВД.

«При этом, эти органы должны проанализировать уровень, содержание и идею, а затем дать окончательные выводы о возможности проведения мероприятия»,— говорится в распространенном заявлении ведомства.

Фестиваль намечен на 25 декабря, в нем примут участие российские тиктокеры, в том числе Даня Милохин, Егор Шип, Аня Покров, Артур Бабич и другие. В соцсетях Узбекистана переживают, что власти могут отменить мероприятие, пишет «Газета.Ru».

Даня Милохин является участником шоу «Ледниковый период», он выступает в паре с профессиональной фигуристкой Евгенией Медведевой. Судья проекта Татьяна Тарасова считает, что блогер активно развивается и демонстрирует хорошие результаты.