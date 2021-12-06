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Высокая урожайность сои отмечена во Владимирской области
Экономика
Высокая урожайность сои отмечена во Владимирской области
pixabay.com  / 

Владимир, 6 декабря. Владимирский филиал Россельхозцентра подсчитал итоговые показатели урожая сои, собранного в этом году на полях региона.

Эту бобовую культуру посеяли на нескольких экспериментальных делянках в Юрьев-Польском районе, пишут «Владимирские ведомости». Первые результаты были обнародованы в сентябре в рамках проведения Дня поля, и они обнадеживали уже тогда. Теперь, получив конкретные цифры, можно говорить об успехе первого опыта посадки сои на полях Владимирской области, ведь раньше эту культуру в регионе не возделывали.

Соевые продукты в рационе сельскохозяйственных животных необходимы, поэтому аграрии проявляют большой интерес к технологии возделывания сои. На День поля в Юрьев-Польский район приезжали изучать новинки селекции из примерно 100 хозяйств, в том числе даже из соседней Ивановской области. На полях же Владимирской области урожай сои в этом году — один из самых больших в Центральном федеральном округе, что, учитывая непростые погодные условия и то, что культуру посеяли впервые, является несомненным успехом. 

Ранее ФАН рассказывал о решении Министерства сельского хозяйства России помочь производителям картофеля. В рамках программы государственной поддержки они получат в 2022 году 5 млрд рублей.

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