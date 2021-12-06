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Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав на Кубок первого канала

Спорт
Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав на Кубок первого канала
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Москва, 6 декабря. Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала, который пройдет в столице РФ.

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) представила на официальном сайте состав национальной команды на Кубок Первого канала. В него вошли 32 игрока, в том числе лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачев, выступающий за московское «Динамо». Также за сборную России на турнире в Москве сыграет форвард «Авангарда» Кирилл Семенов, который вернулся в омский клуб из клуба НХЛ «Торонто».

Кубок Первого канала пройдет на «ЦСКА-Арене» с 15 по 19 декабря, сообщает RT. Сборная России проведет матчи с Канадой, Швецией, Чехией и Финляндией.

Ранее гол российского форварда Евгения Дадонова принес «Вегасу» победу над «Калгари». Матч регулярного чемпионата НХЛ проходил на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.

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Все новости / Спорт / Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав на Кубок первого канала
хоккей кубок первого канала сборная россии состав
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