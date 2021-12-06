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Минэкономики ФРГ назвало условие для запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 16:04
Экономика
Минэкономики ФРГ назвало условие для запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 6 декабря. Газопровод «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию, пока процесс сертификации не завершен, сообщило Министерство экономики и энергетики ФРГ.

В ноябре Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» в связи с переоформлением организационной структуры проекта. Регулятор тогда напомнил, что сертификация оператора Nord Stream 2 AG возможна только в случае, если компания приведет свою организационно-правовую форму в соответствии с законодательством ФРГ.

«В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток — 2" не может быть принят в эксплуатацию», - прокомментировала ситуацию представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце прошлого месяца заявил, что Москва рассчитывает на беспрепятственное завершение сертификации «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что запуск газопровода отвечает интересам всех европейских потребителей.

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германия газ северный поток - 2 минэкономики фрг
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