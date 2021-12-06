Опубликовано пророчество афонского старца Стефана о сильном московском правителе

Москва, 6 декабря. Афонский старец Стефан Караульский провел всю жизнь в изоляции, однако он обладал даром ясно видеть картины прошлого, настоящего и будущего.

После себя старец оставил множество пророчеств о судьбе мира, в том числе и России. Некоторые предсказания ясновидящего оказались достоверными. Стефан Караульский ушел из жизни в 2001 году, пишет информационный портал «Слово и Дело».

Киевские монахи пришли к афонскому старцу узнать, какое будущее ждет Украину. Ответ Стефана оказался неожиданным.

«В Москве есть правитель. Среди всех остальных в мире он единственный христианин, потому что настоящий. За него надо всем молиться», — сообщил старец.

Монахи удивились и переспросили ясновидящего, однако ответ был прежним. Старец указал на великого правителя, который сидит в Москве.

«Ему сейчас очень тяжело. Помогайте ему», — продолжил старец.

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Несмотря на то, что старец не был в курсе событий, которые происходили в тот момент в мире, он правильно оценил обстановку и дал наставления. Население разделилось на два противоположных лагеря по отношению к президенту, а пророк указал на необходимость помогать лидеру. Согласно пророчеству, возрождение России начнется с великого правителя и истинного христианина, который начнет «объединение земель русских». Старец также предсказал, что кроме бывших республик СССР к России захотят присоединиться новые земли.

Спустя десятилетия после предсказания оно начало сбываться. Однако вопрос о сильном лидере и великом правителе остается открытым, хотя некоторые предполагают, что в предвидении речь шла о нынешнем главе государства Владимире Путине.

Предсказания ясновидящей Ванги о событиях 2022 года взбудоражили умы пользователей Сети. Согласно пророчествам, всем живущим на Земле нужно запастись терпением и научиться ждать — мир после 2022 года может измениться до неузнаваемости.