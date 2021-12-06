Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 17:18
17:18
Происшествия
Мужчина с ножницами ранил семь прохожих и двух полицейских в Шанхае
17:13
Шоу-бизнес
Психолог Потемкина рассказала, что разочаровало дочь Киркорова на ее дне рождения
17:10
Общество
Мосты Петербурга разведут в ночь на 7 декабря
17:09
Весь мир
В Сан-Франциско отменили налог на продажу марихуаны
17:08
Политика
The Wall Street Journal: Байден не смог «жестко» выступить против президента Путина
17:05
Спорт
Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших судей года в женском футболе
17:04
Экономика
Декабрьские социальные выплаты для некоторых россиян составят почти 19 тыс. рублей
17:02
Общество
Детеныш бычьей акулы впервые появился на свет в океанариуме Владивостока
17:01
Происшествия
Суд Москвы постановил выслать из РФ бойца MMA Чоршанбиева за нарушение режима пребывания
17:00
Общество
«Небесная канцелярия» обиделась на Петербург: вместе с морозами на город обрушился новый снегопад
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой

Технологии
«Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой
Prt Scr youtube.com  /  СберТВ

Москва, 6 декабря. Экосистема «Сбер» от Сбербанка пополнилась еще одним удивительным продуктом — умной медиаколонкой SberBox Time, которая содержит в себе сразу несколько полезных функций.

Гаджет сочетает в себе функции умной колонки, ТВ-приставки и часов с будильником. Фронтальная часть девайся — стрелочные часы со светодиодным индикатором режима работы. SberBox Time можно управлять с помощью голоса. Внутри колонки используются два динамика, но «Сбер» не раскрывает их мощность.

«Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой
Prt Scr youtube.com / СберТВ

Звук можно передавать на внешнюю аудиосистему или на наушники. Также компания разработала 16 насадок в виде плавников акул, ушей кота, рогов оленя и тому подобное. Забавные дополнения можно распечатать на 3D-принтере.

Пока колонка SberBox Time еще не поступила в продажу, но заявку на приобретение умного девайся уже можно оставить на сайте. Стоимость колонки составит 7990 рублей. Пока она будет представлена только в черном и белом цвете.

Американскую компанию Amazon обвинили в записи и хранении разговоров пользователей с умной колонкой. Гаджет знает адреса людей и хранит данные о родственниках.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / «Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой
сбербанк колонка сбер sberbox time
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать