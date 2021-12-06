«Сбер» представил медиаколонку SberBox Time с часами и ТВ-приставкой

Москва, 6 декабря. Экосистема «Сбер» от Сбербанка пополнилась еще одним удивительным продуктом — умной медиаколонкой SberBox Time, которая содержит в себе сразу несколько полезных функций.

Гаджет сочетает в себе функции умной колонки, ТВ-приставки и часов с будильником. Фронтальная часть девайся — стрелочные часы со светодиодным индикатором режима работы. SberBox Time можно управлять с помощью голоса. Внутри колонки используются два динамика, но «Сбер» не раскрывает их мощность.

Prt Scr youtube.com / СберТВ

Звук можно передавать на внешнюю аудиосистему или на наушники. Также компания разработала 16 насадок в виде плавников акул, ушей кота, рогов оленя и тому подобное. Забавные дополнения можно распечатать на 3D-принтере.

Пока колонка SberBox Time еще не поступила в продажу, но заявку на приобретение умного девайся уже можно оставить на сайте. Стоимость колонки составит 7990 рублей. Пока она будет представлена только в черном и белом цвете.

Американскую компанию Amazon обвинили в записи и хранении разговоров пользователей с умной колонкой. Гаджет знает адреса людей и хранит данные о родственниках.